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РИА Новости

Путин подписал указ о развитии государственной гражданской службы

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил основные направления развития гражданской службы в РФ на 2019-2021 годы, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
В целях дальнейшего развития государственной гражданской службы РФ Путин установил основные направления на 2019-2021 годы. Среди направлений - "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы РФ граждан РФ, государственных гражданских служащих РФ", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе".
Кроме того, в списке направлений - "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий" и "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".
Для реализации указа президент поручил правительству РФ до 1 января 2020 года создать нормативно-правовую базу для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы. Также кабмину поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе федеральных органах исполнительной власти.
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В указе отмечается, что кабмин должен до 1 января 2021 года обеспечить мониторинг качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. В 2020 и 2021 годах Путин поручил правительству обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры денежного содержания гражданских служащих (без снижения его уровня) путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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