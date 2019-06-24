В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Претензии к характеристикам Eurofighter

С 2003 года самолет использовался практически во всех операциях НАТО.

В 2017-м министр обороны Австрии раскритиковал технические характеристики истребителей и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах из-за высокой стоимости и несоответствия требованиям. В частности, он отметил, что истребители плохо действуют в условиях недостаточной видимости и ночью.