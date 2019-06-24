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РИА Новости

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Вчера, 15:46
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© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, сообщило издание Focus со ссылкой на бундесвер.
По данным портала, пилотам удалось катапультироваться. Как передает телеканал N-TV, одного из них нашли живым на месте крушения. Поиски второго продолжаются.
Информацию об инциденте подтвердило Министерство внутренних дел региона.
Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения начался пожар. На место выдвинулись экстренные службы.
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Претензии к характеристикам Eurofighter

Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.
С 2003 года самолет использовался практически во всех операциях НАТО.
В 2017-м министр обороны Австрии раскритиковал технические характеристики истребителей и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах из-за высокой стоимости и несоответствия требованиям. В частности, он отметил, что истребители плохо действуют в условиях недостаточной видимости и ночью.
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ГерманияВ мире
Популярные комментарии
нам плакать от того, что враг, а Германия - член нато, потерял два военных самолёта? это предатели и пораженцы плачут
24 июня, 16:14
ДИДмитрий Иванов
67132247
Бывает. Хорошо что пилоты живы.
24 июня, 16:00
Akkypamucm
100312010
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