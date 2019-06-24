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РИА Новости

США считают, что санкции наносят удар по военным расходам Ирана

Вчера, 15:41
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США считают, что санкции наносят удар по способности Ирана финансировать вооруженные силы и своих союзников в регионе, если Тегеран не пойдет на переговоры, то и дальше будет наблюдать за "крушением" своей экономики, заявил в понедельник спецпредставитель США Брайан Хук.
"Это не значит, что мы устранили способность Ирана проводить асимметричные атаки, но мы знаем, что союзники Ирана страдают от снижения финансирования", - заявил он в ходе телефонного брифинга из Омана.
Города мира. Тегеран
Вчера, 15:05
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
По его словам, во время действия американских санкций финансирование КСИР снижалось ежегодно, тогда как при "ядерной сделке" военные расходы Тегерана возрастали.
"Мы ослабили военные расходы Ирана и его способность поддерживать союзников. Иран сегодня с дипломатической точки зрения больше изолирован, чем ранее", - заявил Хук.
Он считает, что "Иран оказывается перед решением, пойти за стол переговоров или наблюдать, как их экономика продолжит рушиться".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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