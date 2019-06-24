США считают, что санкции наносят удар по военным расходам Ирана

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США считают, что санкции наносят удар по способности Ирана финансировать вооруженные силы и своих союзников в регионе, если Тегеран не пойдет на переговоры, то и дальше будет наблюдать за "крушением" своей экономики, заявил в понедельник спецпредставитель США Брайан Хук.

"Это не значит, что мы устранили способность Ирана проводить асимметричные атаки, но мы знаем, что союзники Ирана страдают от снижения финансирования", - заявил он в ходе телефонного брифинга из Омана.

По его словам, во время действия американских санкций финансирование КСИР снижалось ежегодно, тогда как при "ядерной сделке" военные расходы Тегерана возрастали.

"Мы ослабили военные расходы Ирана и его способность поддерживать союзников. Иран сегодня с дипломатической точки зрения больше изолирован, чем ранее", - заявил Хук.