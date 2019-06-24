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РИА Новости

Россия и Израиль выступают против героизации нацизма, заявил Патрушев

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Россия и Израиль выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Он прибыл с двухдневным визитом в Израиль для переговоров со своим местным коллегой Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
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"Мы выступаем единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. На самом деле это очень важно на перспективу для потомков", - сказал он перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Патрушев также поблагодарил Израиль за поддержку России "по целому ряду направлений, в том числе в ООН".
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Биньямин НетаньяхуНиколай ПатрушевРоссияИзраильВ мире
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