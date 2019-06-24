Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна

КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали отшельнице продукты питания и предметы быта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.

"В субботу Агафье Лыковой поставили новые окна. В прошлом декабре, когда губернатор экстренно вылетел к отшельнице рейсом санавиации, он познакомился с ее бытом и пообещал, что летом окна в ее избушке будут заменены на новые", - рассказали в администрации Таштагольского района.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге, ей помогает послушник Георгий.

В пресс-службе отметили, что в администрацию Таштагольского района нередко поступают обращения, как передать Лыковой посылку, помочь деньгами.

"Уже несколько лет аккумулированием пожертвований для отшельницы занимается Николай Седов, сын Ерофея, который жил и умер по соседству с Агафьей. Каждый раз, когда появляется оказия, на пожертвования для Агафьи Карповны приобретаются продукты и предметы быта. В этот раз ей доставили крупу, фрукты, овощи, комбикорм для кур и коз, семена и бытовую утварь - форму для выпечки хлеба, бидон, чайник, алюминиевую кастрюлю, секатор, укрывной материла. Полет организовал местный меценат", - рассказали в администрации.