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РИА Новости

Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАгафья Лыкова
Агафья Лыкова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Агафья Лыкова. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали отшельнице продукты питания и предметы быта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
"В субботу Агафье Лыковой поставили новые окна. В прошлом декабре, когда губернатор экстренно вылетел к отшельнице рейсом санавиации, он познакомился с ее бытом и пообещал, что летом окна в ее избушке будут заменены на новые", - рассказали в администрации Таштагольского района.
Отшельница Агафья Лыкова
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Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге, ей помогает послушник Георгий.
В пресс-службе отметили, что в администрацию Таштагольского района нередко поступают обращения, как передать Лыковой посылку, помочь деньгами.
"Уже несколько лет аккумулированием пожертвований для отшельницы занимается Николай Седов, сын Ерофея, который жил и умер по соседству с Агафьей. Каждый раз, когда появляется оказия, на пожертвования для Агафьи Карповны приобретаются продукты и предметы быта. В этот раз ей доставили крупу, фрукты, овощи, комбикорм для кур и коз, семена и бытовую утварь - форму для выпечки хлеба, бидон, чайник, алюминиевую кастрюлю, секатор, укрывной материла. Полет организовал местный меценат", - рассказали в администрации.
В пресс-службе добавили, что деревянные окна изготовлены местным предпринимателем. Отшельница в благодарность губернатору передала кедровых орехов и пожелала Сергею Цивилеву успехов в работе. Также Агафья Карповна рассказала, что получила несколько писем от жительницы Ставрополя, взгляды на жизнь которой оказались близки ей. Так что Лыкова надеется, что Наталья (автор писем - ред.) сможет приехать на заимку, тем более та высказала такое желание.
Сергей Цивилев и Агафья Лыкова. 11 декабря 2018
11 декабря 2018, 14:03
Глава Кузбасса взял шефство над отшельницей Агафьей Лыковой
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Агафья ЛыковаКемеровская областьОбщество
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