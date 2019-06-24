В Партии роста прокомментировали ситуацию с выдвижением Садовова

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Партия роста решила именовать в документах кандидата в депутаты Мосгордумы Станислава Садовова индивидуальным предпринимателем, а не спецкором "Эха Москвы", из-за конфликтной ситуации по поводу его трудового договора с радиостанцией, сообщила РИА Новости пресс-служба партии.

Как ранее заявлял главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов, Партия роста утверждает, что в первом округе Москвы от нее на выборы будет выдвигаться "специальный корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Станислав Садовов". Венедиктов утверждал, что у радиостанции нет такого корреспондента. Он попросил Партию роста удалить упоминание радиостанции применительно к кандидату. В субботу вечером он сообщил, что "Эхо" собирается в понедельник подать в суд из-за данных разногласий.

"В связи со сложившейся ситуацией кандидатом было принято решение подать документы в избирком как от ИП Садовов Станислав Сергеевич. В связи с этим мы внесли изменения на сайте о роде деятельности кандидата", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, договор Садовова с ЗАО "Эхо Москвы" действующий, партия давала информацию, исходя из предоставленных самим кандидатом данных.

"Инцидент с Партией роста исчерпан. Станислав Садовов подал документы в Мосгоризбирком как индивидуальный предприниматель", - написал, в свою очередь, в Telegram-канале Венедиктов.