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РИА Новости

Туристам в аэропортах Грузии снова будут дарить вино

Вчера, 15:25
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ТБИЛИСИ, 24 июн – РИА Новости. Национальная администрация туризма Грузии подтвердила РИА Новости, что прибывшие в аэропорты страны гости получат брендированное подарочное вино, тендер на его закупку объявлен.
"Тендер действительно объявлен. Когда пройдут соответствующие процедуры, мы сообщим всю информацию", - заявили в администрации, при этом отказавшись говорить об этом более подробно.
В ведомстве пояснили, что раздача вина туристам будет проводиться в рамках акции и не будет происходить на постоянной основе.
По данным газеты "Батумелеби" вино будут раздавать не только в Тбилисском аэропорту, но и в Кутаиском и Батумском. Согласно электронному тендеру, стоимость закупки вина составляет 1 миллион лари (более 362 тысячи долларов). Дарить будут сухое вино сортового состава "Саперави" 100% без консервантов. Бутылки будут оливкового цвета, в специальной упаковке для транспортировки.
Акция по раздаче подарочного вина туристам прошла в аэропортах Грузии в 2016 и 2017 годах. В ходе последней кампании за 18 дней было роздано 60 тысяч бутылок грузинского вина.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".
Власти Грузии для возвращения российских туристов в страну устраивали, том числе, и акции по раздаче вина.
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Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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