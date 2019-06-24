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РИА Новости

Патрушев заявил, что Россия уделяет серьезное внимание безопасности Израиля

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Россия уделяет серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля и считает, что решение этой задачи требует урегулирования конфликта в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В понедельник он прибыл в Иерусалим, где проводит переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Позже у него запланированы контакты с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, в том числе в трехстороннем формате.
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"Мы уделяем серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля. Чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию", - сказал Патрушев перед встречей с Нетаньяху.
Патрушев назвал основной темой своих контактов в Иерусалиме "ситуацию в регионе, в частности в Сирии".
"В том числе, данный вопрос завтра по инициативе израильской стороны будет в фокусе внимания на заседании в трехстороннем формате с участием высоких представителей Израиля, России и США", - отметил секретарь российского Совбеза.
Новый виток напряженности на Ближнем Востоке произошел на минувшей неделе. Корпус стражей исламской революции объявил, что сбил у входа в Персидский залив на юге Ирана американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство республики. Пентагон позднее подтвердил, что беспилотник был сбит, но, по словам американцев, это произошло в международном воздушном пространстве.
Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Впоследствии лидер США заявил, что был готов нанести удар по Ирану, но отказался от него из-за возможных жертв. По словам Трампа, он надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в свою очередь заявил, что Иран тоже не намерен начинать войну.
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Николай ПатрушевРоссияИзраильВ мире
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