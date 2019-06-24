Патрушев заявил, что Россия уделяет серьезное внимание безопасности Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Россия уделяет серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля и считает, что решение этой задачи требует урегулирования конфликта в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В понедельник он прибыл в Иерусалим, где проводит переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Позже у него запланированы контакты с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, в том числе в трехстороннем формате.

"Мы уделяем серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля. Чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию", - сказал Патрушев перед встречей с Нетаньяху.

Патрушев назвал основной темой своих контактов в Иерусалиме "ситуацию в регионе, в частности в Сирии".

"В том числе, данный вопрос завтра по инициативе израильской стороны будет в фокусе внимания на заседании в трехстороннем формате с участием высоких представителей Израиля, России и США", - отметил секретарь российского Совбеза.

Новый виток напряженности на Ближнем Востоке произошел на минувшей неделе. Корпус стражей исламской революции объявил, что сбил у входа в Персидский залив на юге Ирана американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство республики. Пентагон позднее подтвердил, что беспилотник был сбит, но, по словам американцев, это произошло в международном воздушном пространстве.

Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.