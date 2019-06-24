В России создали новый танковый выстрел повышенной мощности

"Новые снаряды калибра 125 миллиметров — выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" — предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры. Боеприпасы могут применяться для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М)", — говорится в сообщении.

Как заявил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20 процентов. "Если штатный выстрел пробивает 230-миллиметровые преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 миллиметрам, а для выстрела "Свинец-2" — 300 ммиллиметрам. Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более двух километров", — сказал он.