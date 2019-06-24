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РИА Новости
Новое оружие России

В России создали новый танковый выстрел повышенной мощности

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТанк Т-90А
Танк Т-90А
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") создал новый боеприпас повышенной мощности для танков Т-72 и Т-90 "Манго-М", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Впервые свою новинку "Техмаш" представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.

"Новые снаряды калибра 125 миллиметров — выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" — предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры. Боеприпасы могут применяться для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М)", — говорится в сообщении.

Как заявил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20 процентов. "Если штатный выстрел пробивает 230-миллиметровые преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 миллиметрам, а для выстрела "Свинец-2" — 300 ммиллиметрам. Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более двух километров", — сказал он.
Как уточнил гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин, "Манго-М" — это экспортно-ориентированный выстрел. "Одним из его главных преимуществ является полная совместимость с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90, что не требует внесения конструкционных изменений", — заметил Лепин.
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