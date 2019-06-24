Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T15:20Z
https://ria.ru/20190624/1555858197.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147310/78/1473107853_0:190:3047:1904_1036x0_80_0_0_453bc2c876f9245831089dcdfe04476f.jpg
РИА Новости

Полпред Устинов рассказал об угрозах безопасности со стороны Украины

Вчера, 15:20
870
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Устинов
Владимир Устинов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Устинов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Угрозы безопасности России со стороны Украины формируются в акватории Черного и Азовского морей, а также на участках сухопутной границы на территории Ростовской области и Крыма, заявил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Устинов.
По его словам, протяженность сухопутной границы, охраняемого побережья и морской границы составляет более 3,8 тысячи километров.
"В последние годы обстановка на указанных участках госграницы РФ характеризуется различной степенью напряженности. Наиболее напряженными направлениями являются акватории Черного и Азовского морей, участки сухопутной границы с Украиной на территории Ростовской области и Республики Крым. Именно здесь формируются предпосылки возникновения угроз безопасности Российской Федерации в пограничной сфере", - сказал он на заседании совета при полпреде РФ в ЮФО в понедельник.
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
18 июня, 21:45
Чижов раскритиковал усиление активности НАТО в Черноморском регионе
Полпред отметил, что взаимодействие подразделений погранслужбы ФСБ России, Южного таможенного управления, Росгвардии и Минобороны России, территориальных органов ФСБ России и МВД России находится на должном уровне.
"Вместе с тем... есть проблемы в обустройстве границы, оборудовании и техническом оснащении пунктов пропуска. В серьезной активизации и коррекции нуждается деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа", - сказал Устинов.
Так, по его словам, в Крыму, Астраханской и Волгоградской областях в действующих региональных программах и планах не предусмотрены мероприятия, касающиеся вопросов реализации задач государственной пограничной политики. "Недостаточно эффективно в субъектах РФ развиваются приграничные территории, что мешает приграничному сотрудничеству", - добавил он.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
14 июня, 08:09
В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив
701060
Обсудить 0
Владимир УстиновРоссияУкраинаБезопасность
Рекомендуем
Сергей Кисляк
Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Танк Т-90А
В России создали новый танковый выстрел повышенной мощности
Петр Порошенко
Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Лента
новостей
Украинских силовиков затравили за танец под песню "Офицеры, россияне"
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Депутат прокомментировал продление продовольственного эмбарго
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Туристам в аэропортах Грузии снова будут дарить вино
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
Константин Косачев
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ
Патриарх Киевский и всея Руси — Украины Филарет
Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
Лента новостейМолния