Полпред Устинов рассказал об угрозах безопасности со стороны Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Угрозы безопасности России со стороны Украины формируются в акватории Черного и Азовского морей, а также на участках сухопутной границы на территории Ростовской области и Крыма, заявил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Устинов.

По его словам, протяженность сухопутной границы, охраняемого побережья и морской границы составляет более 3,8 тысячи километров.

"В последние годы обстановка на указанных участках госграницы РФ характеризуется различной степенью напряженности. Наиболее напряженными направлениями являются акватории Черного и Азовского морей, участки сухопутной границы с Украиной на территории Ростовской области и Республики Крым. Именно здесь формируются предпосылки возникновения угроз безопасности Российской Федерации в пограничной сфере", - сказал он на заседании совета при полпреде РФ в ЮФО в понедельник.

Полпред отметил, что взаимодействие подразделений погранслужбы ФСБ России, Южного таможенного управления, Росгвардии и Минобороны России, территориальных органов ФСБ России и МВД России находится на должном уровне.

"Вместе с тем... есть проблемы в обустройстве границы, оборудовании и техническом оснащении пунктов пропуска. В серьезной активизации и коррекции нуждается деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа", - сказал Устинов.