"Нас ждет бессмертие". Футуролог – о том, как технологии изменят жизнь

Доктор Митио Каку, известный американский физик-теоретик японского происхождения и активный популяризатор науки, рассказал о том, что ждет человечество в недалеком будущем. По словам ученого, роботы еще нескоро смогут полностью заменить человека, а вот сами люди в ближайшие десятилетия могут решить проблему бессмертия. Интервью корреспонденту РИА Новости Митио Каку дал во время III Форума социальных инноваций регионов, который прошел в Москве.

– Какие сферы жизни радикально изменятся в ближайшие десятилетия?

– Все будет переводиться в цифровой формат. И поскольку у нас есть искусственный интеллект, то постепенно будут меняться одна индустрия за другой. Первой на цифру перешла музыка. Я говорю не о написании музыки, а о том, как она доходит до слушателя. Люди были в шоке: музыку можно слушать ниоткуда, из воздуха. И это в свое время совершенно изменило нашу жизнь.

Что касается написания музыки, то здесь как раз заканчивается искусственный интеллект и начинается поле деятельности человека. Потому что роботы не могут создавать что-то новое, инновационное, эмоциональное.

После музыки сейчас на очереди пресса, медиа. В будущем это будет медицина и другие сферы жизни. Искусственный интеллект будет с одной стороны везде, а с другой – нигде. Это можно сравнить с электричеством, оно невидимо, существует одновременно везде и нигде.

– Мы знаем множество фильмов о будущем, которые предрекают восстание машин и роботов. Вы в это верите?

– И да, и нет. Я думаю, что в ближайшие несколько десятилетий искусственный интеллект будет заменять людей на некоторых рабочих местах, делать жизнь проще, дешевле.

Но сейчас они не знают, что они роботы. Вы можете пообщаться с роботом, но он не понимает, что мы – люди. Пока у них отсутствует самосознание. Это можно сравнить с животным миром – например, обезьяны осознают себя как обезьяны. А вот собаки, к примеру, уверены, что мы – тоже собаки, просто вожаки.

Так что пока роботы настолько же умны, что и собаки – никаких проблем. А когда роботы достигнут уровня обезьян, вот тогда нам нужно будет быть внимательными. Я думаю, это произойдет к концу XXI столетия. Тогда нужно будет вживлять им в мозг специальный чип, чтобы иметь возможность выключить в любой опасный момент.

– Сегодня технический прогресс идет очень быстро, и самые невероятные изобретения становятся частью обыденной жизни. Но насколько это может распространиться по всему миру, в том числе, и в бедных странах?

– Я думаю, в этом смысле разрыв между богатыми и бедными странами будет постепенно сокращаться. Я живу в Нью-Йорке, и если вы пойдете в бедный неблагополучный район, то увидите, что даже дети и тинейджеры пользуются смартфонами и сидят в интернете. Вы едете в метро и видите, как все общаются друг с другом в соцсетях.

В недалеком будущем интернет будет буквально везде. Уже сегодня, поднявшись на Эверест, вы можете проверять свою электронную почту, активно развивается спутниковый интернет. Так что абсолютно все скоро будут иметь доступ во всемирную сеть. Зачастую в бедных странах люди, выбирая между покупкой ванны и мобильного телефона, выбирают последнее. Они, возможно, лучше других понимают важность преобразований и всеми силами хотят идти в ногу со временем.

– Как вы лично относитесь ко всеобщей компьютеризации?

– Иногда мне пишут родители и жалуются на то, что их дети проводят слишком много времени в интернете. И вот, что я отвечаю. Если дети социализированы, если они в соцсетях играют и общаются с ровесниками, заводят новых друзей – то это такая форма социальной активности. Но если ваш ребенок не умеет одинаково правильно себя вести в реальном и виртуальном мире, то вы – плохие родители. Дети должны с легкостью пользоваться соцсетями и знать уже сформировавшиеся правила поведения.

Мои родители были свидетелями появления телефона. И тогда было много противников этой технической новинки. В газетах появлялись статьи, в которых говорилось, что телефон – дьявольское изобретение, это голос ниоткуда. Писали, что это положит конец живому общению с друзьями. Кстати, критики оказались правы – мы проводим много времени, разговаривая по телефону.

Тоже самое с мобильным телефоном. Вместо того, чтобы бороться с этим "врагом", поймите, что это – новая форма общения. Ведь если вам звонят – вы знаете, как нужно ответить. Такие же правила и онлайн, детей нужно готовить к взрослой жизни. Конечно, родители должны быть аккуратны – в интернете полно преступников и мошенников, которые пытаются украсть наши данные и деньги. Поэтому и нужно обучать детей сейчас, а не когда-то потом.

– Помимо искусственного интеллекта, какие еще принципиально важные изобретения могут появиться в ближайшие 30-40 лет?

– В науке было несколько важных открытий. Первое – изобретение парового двигателя, благодаря которому произошла индустриальная революция. Второе – электричество, электрификация городов. Третье – изобретение транзистора и лазера, благодаря чему стал развиваться интернет и телекоммуникации. Четвертая стадия будет совмещать несколько технологий: искусственный интеллект, нанотехнологии и биотехнологии. Это три драйвера процветания будущего. Нанотехнологии раскладывают все на атомы, биотехнологии работают с ДНК, искусственный интеллект обрабатывает информацию.

– Какие сферы жизни претерпят наибольшие изменения? Например, мы сможем побороть старение?

– Что касается бессмертия, то тут есть два направления: цифровое бессмертие и генетическое. Цифровое бессмертие подразумевает, что все, связанное с нашей жизнью, будет переведено в цифровой формат: е-мейлы, наши страницы в соцсетях, личные записи, фотографии. Таким образом, будет создаваться цифровая копия каждого человека, которая сможет говорить, мыслить, делиться воспоминаниями. Уже сейчас в Силиконовой долине есть компания, которая предлагает подобные услуги.

В будущем, приходя в библиотеку, вместо того, чтобы читать книгу об Уинстоне Черчилле, вы будете общаться с его цифровой копией. Я бы, например, с удовольствием пообщался бы с Эйнштейном. Настанет день, когда у каждого из нас будет такая копия, и они будут разговаривать с нашими потомками. Представьте, что вы могли бы сейчас поговорить с вашими предками? Какими людьми они были, как думали, как разговаривали?