Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы вряд ли будет реагировать на заявления антироссийских организаций, ассамблее следует переходить к работе по собственной повестке, заявил РИА Новости в понедельник глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ, первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк.

Ранее нидерландский фонд MH17 призвал ПАСЕ не восстанавливать полномочия РФ в ассамблее.

"Эта организация, заточенная на антироссийскую деятельность, и она пытается повысить собственный вес в глазах политического бомонда", - сказал парламентарий.

По его мнению, было бы просто несерьезно, если бы ПАСЕ реагировала на такие организации.