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РИА Новости

Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Кисляк
Сергей Кисляк
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы вряд ли будет реагировать на заявления антироссийских организаций, ассамблее следует переходить к работе по собственной повестке, заявил РИА Новости в понедельник глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ, первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк.
Ранее нидерландский фонд MH17 призвал ПАСЕ не восстанавливать полномочия РФ в ассамблее.
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"Эта организация, заточенная на антироссийскую деятельность, и она пытается повысить собственный вес в глазах политического бомонда", - сказал парламентарий.
По его мнению, было бы просто несерьезно, если бы ПАСЕ реагировала на такие организации.
"Я почти уверен, что подобное обращение будет проигнорировано. ПАСЕ нужно переходить к серьезной работе по своей повестке", - заключил Кисляк.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Приостановка участия России в работе ПАСЕСергей КислякЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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