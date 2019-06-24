Саудовский министр рассказал о возможном усилении санкций против Ирана

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе

ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Санкции против Ирана будут усилены, если он продолжит вести "агрессивную политику", заявил в интервью газете Санкции против Ирана будут усилены, если он продолжит вести "агрессивную политику", заявил в интервью газете Monde государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

При этом он выразил надежду на то, что войны в Персидском заливе не произойдет. "Надеюсь, что нет. Мы говорили, что хотим избежать войны любой ценой, как и американцы", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли, по его мнению, война в Персидском заливе. "Сегодня Иран находится под жесткими санкциями. Санкции будут усилены. Если Иран продолжит агрессивную политику, он должен будет заплатить цену", - отметил аль-Джубейр.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".