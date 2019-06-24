Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Дебаты по проекту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, предлагающей России приехать на июньскую сессию, могут продлиться до полуночи понедельника, сообщила в своем аккаунте в Twitter глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Она указала, что ввиду большого числа спикеров и количества поправок "дебаты по полномочиям в ПАСЕ могут продлиться до полуночи".
Ранее планировалось, что ПАСЕ будет работать до 20.00.
В понедельник после обеда в Ассамблее ожидается обсуждение проекта доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, который предлагает российской стороне принять участия в работе июньской сессии, на которой состоится голосование за нового генсека и выбор судей ЕСПЧ.