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РИА Новости

Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Дебаты по проекту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, предлагающей России приехать на июньскую сессию, могут продлиться до полуночи понедельника, сообщила в своем аккаунте в Twitter глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Она указала, что ввиду большого числа спикеров и количества поправок "дебаты по полномочиям в ПАСЕ могут продлиться до полуночи".
Ранее планировалось, что ПАСЕ будет работать до 20.00.
В понедельник после обеда в Ассамблее ожидается обсуждение проекта доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, который предлагает российской стороне принять участия в работе июньской сессии, на которой состоится голосование за нового генсека и выбор судей ЕСПЧ.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Вчера, 13:12
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
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Лилиан Мори ПаскьеЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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