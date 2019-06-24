Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Дебаты по проекту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, предлагающей России приехать на июньскую сессию, могут продлиться до полуночи понедельника, сообщила в своем аккаунте в Дебаты по проекту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, предлагающей России приехать на июньскую сессию, могут продлиться до полуночи понедельника, сообщила в своем аккаунте в Twitter глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Она указала, что ввиду большого числа спикеров и количества поправок "дебаты по полномочиям в ПАСЕ могут продлиться до полуночи".

Ранее планировалось, что ПАСЕ будет работать до 20.00.