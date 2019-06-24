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РИА Новости

"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей

Вчера, 14:56
71691
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Семен Слепаков
Продюсер Семен Слепаков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Резидент Comedy Club Семен Слепаков ответил подписчикам, раскритиковавшим его из-за шутки про зарплаты врачей.
Ранее артист разместил в Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки, и сопроводил его подписью "а говорят, у нас врачам мало платят".
После того как пост вызвал волну негатива в соцсетях, Слепаков написал в своем аккаунте, что подписчикам не стоило воспринимать его слова буквально.
"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы", — отметил комик.
По мнению Слепакова, врачи вряд ли могли "оскорбиться", поскольку у представителей данной профессии "все в порядке" с чувством юмора.
Резидент Comedy Club также добавил, что те, кто знаком с его творчеством, имеют представление о его позиции по социальным вопросам.
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Общество
Популярные комментарии
Семён красава!
24 июня, 15:16
Ivan Sergeyevich Ivanov
39000167
Сарказм - это неприятная насмешка, которая содержит негативную окраску, и обычно указывает на какие-либо недостатки человека, явления. Не думаю, что шоу мен знает значение этого слова. Думаю, что теперь он хотя бы заглянет в энциклопедический словарь. Но что Вы собственно хотите от Comedy Club?
24 июня, 16:17
pppgt90
81300022
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