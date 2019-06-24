"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Резидент Comedy Club Семен Слепаков ответил подписчикам, раскритиковавшим его из-за шутки про зарплаты врачей.

Ранее артист разместил в Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки, и сопроводил его подписью "а говорят, у нас врачам мало платят".

После того как пост вызвал волну негатива в соцсетях, Слепаков написал в своем аккаунте, что подписчикам не стоило воспринимать его слова буквально.

"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы", — отметил комик.

По мнению Слепакова, врачи вряд ли могли "оскорбиться", поскольку у представителей данной профессии "все в порядке" с чувством юмора.