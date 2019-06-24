Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:51Z
https://ria.ru/20190624/1555856978.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149768/83/1497688368_0:0:5376:3024_1036x0_80_0_0_d790d4218f6f815bff54cf8ea734cc47.jpg
РИА Новости

США назвали условия для снятия санкций с Ирана

Вчера, 14:51
773
© AFP 2019 / Atta Kenare Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
© AFP 2019 / Atta Kenare
Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США готовы снять санкции с Ирана и восстанавливать с ним связи, если он согласится на действительно всеобъемлющую сделку, которая охватила бы, помимо ядерного аспекта, ракетную программу, а также его политику в регионе, заявил в понедельник спецпредставитель США Брайан Хук.
"Если бы мы смогли достичь всеобъемлющего соглашения, США были бы готовы снять санкции, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны, но для начала должна быть сделка", - сказал Хук журналистам в ходе телефонного брифинга.
По его словам, США хотели бы достичь с Тегераном "действительно всеобъемлющей сделки", которая охватывала бы ядерную и ракетные программы Ирана, а также его деятельность в регионе.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:47
Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков
01600316
Обсудить 2
Обострение отношений США и ИранаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе
Саудовский министр рассказал о возможном усилении санкций против Ирана
РИА
Новости
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Сергей Кисляк
Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские парламентарии планируют приехать на форум в Москву
Лента
новостей
Белоруссия оценила потери от нефтяного налогового маневра России
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Президент РФ Владимир Путин
Путин сообщил о новой стратегии ВТС
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ
Города мира. Тегеран
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния