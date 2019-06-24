США назвали условия для снятия санкций с Ирана

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США готовы снять санкции с Ирана и восстанавливать с ним связи, если он согласится на действительно всеобъемлющую сделку, которая охватила бы, помимо ядерного аспекта, ракетную программу, а также его политику в регионе, заявил в понедельник спецпредставитель США Брайан Хук.

"Если бы мы смогли достичь всеобъемлющего соглашения, США были бы готовы снять санкции, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны, но для начала должна быть сделка", - сказал Хук журналистам в ходе телефонного брифинга.