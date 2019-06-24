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РИА Новости

Белоруссия оценила потери от нефтяного налогового маневра России

Вчера, 14:49
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 130 миллионов долларов, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
"Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 миллионов долларов", - сказала Гурина ведомственному журналу "Белнефтехима". Текст интервью опубликован на сайте издания "Вестник Белнефтехима" в понедельник.
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Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).
Замглавы "Белнефтехима" отметила, что в отрасли сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет, рассчитав последствия налогового маневра - по его завершению Россией цена нефти для белорусских НПЗ сравняется с мировой, что означает рост ее в 2024 году на 127,7 доллара за тонну по сравнению с 2018 годом при котировках в 70 долларов за баррель. "К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах", - заявила Гурина.
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Она сообщила, что на нефтеперерабатывающих предприятиях республики разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра, важнейшими являются завершение проектов по модернизации и оптимизация затрат. "Определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках. Загрузка будет осуществляться таким образом, чтобы принести максимальный экономический эффект в целом для экономики республики", - указала зампред концерна.
По ее словам, стоит задача повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках, реализуется стратегия плавного изменения цен на нефтепродукты в зависимости от стоимости нефти. "К 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене цены на белорусских АЗС потребуют коррекции в сторону увеличения в зависимости от роста цены нефти", - сказала Гурина.
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Она подчеркнула, что "белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты".

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