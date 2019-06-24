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РИА Новости

За год в ЮФО выявили более 50 членов ИГ*

Вчера, 14:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Более 50 членов международной террористической организации "Исламское государство"* выявлено в Южном федеральном округе с середины прошлого года, сообщил начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.
На заседании совета при полпреде РФ в ЮФО в Ростове Южаков отметил, что международные террористические организации, нацеленные на совершение резонансных терактов, по-прежнему представляют значительную угрозу.
"За последний год органами безопасности на территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации "Исламское государство*" - установлены 57 членов и пособников ИГИЛ*", - сказал он.
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Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
В отношении девяти из них, вернувшихся на территорию России, возбуждены уголовные дела, уточнил Южаков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоФСБ РФРоссияЮжный ФОПроисшествия
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