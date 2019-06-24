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РИА Новости

Путин сообщил о новой стратегии ВТС

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые факторы, осложняющие работу с партнерами по военно-техническому сотрудничеству, включая агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования, поэтому был подготовлен проект новой стратегии ВТС России с иностранными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые факторы, осложняющие нашу работу с партнерами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования. Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Стенограмма его выступления приводится на сайте Кремля.
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
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В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральных директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель начальника управления президента по внешней политике Игорь Нагорный и заместитель министра финансов Леонид Горнин.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьПолитика
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