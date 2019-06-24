Путин сообщил о новой стратегии ВТС

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые факторы, осложняющие работу с партнерами по военно-техническому сотрудничеству, включая агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования, поэтому был подготовлен проект новой стратегии ВТС России с иностранными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.