Статью о преступном сообществе давно пора менять, уверена адвокат Гайзера

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Необходимость изменения 210-й статьи УК РФ о преступном сообществе назрела давно, считает адвокат Дарья Евменина.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, выводящий бизнес из-под действия 210 статьи УК РФ об организации преступных сообществ. Предлагается не распространять ее на преступления, в частности, по статьям 159 ("мошенничество"), 160 ("присвоение или растрата"), 165 ("причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 171 ("незаконное предпринимательство"), 174 ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем") УК РФ.

"На сегодняшний день предприниматели сплошь и рядом необоснованно обвиняются в совершении особо тяжкого преступления – создание и руководство преступным сообществом. Диспозиция настоящей статьи, действительно, позволяет правоохранителям вменить этот состав абсолютно любому руководителю компании, холдинга или даже субъекта РФ", - сказала РИА Новости Евменина, представляющая интересы бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, которого суд оправдал по 210-й статье.

По ее словам, следователи интерпретируют любые связи между людьми как признак преступного сообщества.

"Признаки иерархии, дисциплины, подчинения, которые присущи любой маленькой организации или целой корпорации, где есть руководитель, заместители и рядовые исполнители, следователи легко интерпретируют как признаки преступного сообщества в смысле статьи 210 УК РФ, но, как показывает практика, суды чаще всего не соглашаются с такой позицией следователей", - полагает адвокат.