Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать опыт кооперации в военно-техническом сотрудничестве, где это отвечает взаимным интересам стран, продолжать опытно-конструкторские работы.

"Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники. Там, где это отвечает взаимным интересам, продолжать практику совместного проведения опытно-конструкторских работ и передачи заказчикам российских технологий", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.