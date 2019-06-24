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РИА Новости

Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать опыт кооперации в военно-техническом сотрудничестве, где это отвечает взаимным интересам стран, продолжать опытно-конструкторские работы.
"Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники. Там, где это отвечает взаимным интересам, продолжать практику совместного проведения опытно-конструкторских работ и передачи заказчикам российских технологий", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы с вами хорошо знаем, что у многих наших партнеров это вызывает серьезный интерес. Внимательнее необходимо учитывать и пожелания партнеров по созданию собственной оборонной промышленности", - добавил он.
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