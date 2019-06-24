Путин заявил о перевыполнении плана по экспорту товаров военного назначения

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. План поставок товаров военного назначения за рубеж в минувшем году перевыполнен на 2%, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Он также предложил с учетом проделанной в 2018 году работы в рамках заседания поговорить о текущих задачах в этой сфере на нынешний год и перспективах на 2020 и 2021 годы.