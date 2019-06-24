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РИА Новости

Путин заявил о перевыполнении плана по экспорту товаров военного назначения

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. План поставок товаров военного назначения за рубеж в минувшем году перевыполнен на 2%, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
"Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%", - заявил Путин, слова которого приводит сайт Кремля.
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Он также предложил с учетом проделанной в 2018 году работы в рамках заседания поговорить о текущих задачах в этой сфере на нынешний год и перспективах на 2020 и 2021 годы.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьЭкономика
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