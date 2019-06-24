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РИА Новости

Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции

Вчера, 14:33
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 24 июн - РИА Новости. Парламент Ирака утвердил в понедельник министров внутренних дел, обороны и юстиции кабинета премьер-министра Аделя Абд аль-Махди, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Иракский парламент одобрил (кандидатуру - ред.) Ясина аль-Ясри в качестве министра внутренних дел, Наджаха аш-Шамри – министра обороны и Фарука Ямина аш-Шауани - министра юстиции", - сообщил источник.
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В то же время источник добавил, что иракский парламент отказался утверждать Сафана Хусейна аль-Хамдани на пост министра образования.
Парламент Ирака в октябре утвердил 14 министров нового правительства, дав возможность начать работать кабмину во главе с Аделем Абдель Махди. Однако ряд членов правительства, в том числе предложенные им кандидатуры на посты глав МВД и Минобороны, так и остались без утверждения, из-за чего сам премьер временно занимает эти должности. Парламент был избран в Ираке в результате всеобщих выборов в мае 2018 года.
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