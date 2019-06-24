Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции

Парламент Ирака в октябре утвердил 14 министров нового правительства, дав возможность начать работать кабмину во главе с Аделем Абдель Махди. Однако ряд членов правительства, в том числе предложенные им кандидатуры на посты глав МВД и Минобороны, так и остались без утверждения, из-за чего сам премьер временно занимает эти должности. Парламент был избран в Ираке в результате всеобщих выборов в мае 2018 года.