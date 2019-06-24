В трех районах Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в трех районах Якутии, где полыхают лесные пожары, заявил журналистам первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

Ранее сообщалось, что власти Якутии решили объявить ЧС межмуниципального характера в Верхоянском районе, чтобы оказать поддержку из резервного фонда республики.

"Режим ЧС муниципального характера объявлен еще в двух районах республики - Усть-Алданском и Нюрбинском", - сказал первый вице-премьер региона.