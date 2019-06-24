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РИА Новости

В трех районах Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 14:30
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ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в трех районах Якутии, где полыхают лесные пожары, заявил журналистам первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.
Ранее сообщалось, что власти Якутии решили объявить ЧС межмуниципального характера в Верхоянском районе, чтобы оказать поддержку из резервного фонда республики.
"Режим ЧС муниципального характера объявлен еще в двух районах республики - Усть-Алданском и Нюрбинском", - сказал первый вице-премьер региона.
По словам Колодезникова, с учетом предстоящего повышения уровня пожароопасности в июле главам центральных и заречных районов республики рекомендовано заранее подготовиться и провести разъяснительную работу с населением.
Стоп-кадр видео пожара возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области. 12 июня 2019
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