В трех районах Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в трех районах Якутии, где полыхают лесные пожары, заявил журналистам первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.
Ранее сообщалось, что власти Якутии решили объявить ЧС межмуниципального характера в Верхоянском районе, чтобы оказать поддержку из резервного фонда республики.
"Режим ЧС муниципального характера объявлен еще в двух районах республики - Усть-Алданском и Нюрбинском", - сказал первый вице-премьер региона.
По словам Колодезникова, с учетом предстоящего повышения уровня пожароопасности в июле главам центральных и заречных районов республики рекомендовано заранее подготовиться и провести разъяснительную работу с населением.