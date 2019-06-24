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РИА Новости
Туризм

МИД Египта: Москва и Каир близки к возобновлению полетов на курорты

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКоптская православная церковь "Ас-Самаиюн" в Шарм-эль-Шейхе
Коптская православная церковь Ас-Самаиюн в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Египет близки к достижению договоренности о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море, однако конкретной даты пока нет, заявил РИА новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
"Стороны близки к тому, чтобы полностью удостовериться в создании всех условий для обеспечения безопасности гостей Египта. Усилены возможности Египта по обеспечению безопасности аэропортов, туристов, гражданской авиации", - сказал министр.
После катастрофы самолета с российскими туристами в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал большую работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах и на курортах.
В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, возобновление полетов в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и другие курорты Красного моря пока задерживается.
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