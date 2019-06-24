МИД Египта: Москва и Каир близки к возобновлению полетов на курорты

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Египет близки к достижению договоренности о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море, однако конкретной даты пока нет, заявил РИА новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Стороны близки к тому, чтобы полностью удостовериться в создании всех условий для обеспечения безопасности гостей Египта. Усилены возможности Египта по обеспечению безопасности аэропортов, туристов, гражданской авиации", - сказал министр.

После катастрофы самолета с российскими туристами в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал большую работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах и на курортах.