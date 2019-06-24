Путин продлил действие продуктового эмбарго

Санкции против России и международная торговля В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.