Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:35Z
https://ria.ru/20190624/1555855325.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/60/1555856055_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_df84d6e70aba76d4a8b11aeff9dc11d0.jpg
РИА Новости

Путин продлил действие продуктового эмбарго

Вчера, 14:17
60204
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничения будут действовать до конца 2020 года.
Швейцарский сыр. Архивное фото
6 августа 2018, 09:52
Иностранные производители рассказали о потерях и выгодах от продэмбарго РФ
В августе 2014-го Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
13573151722183
Обсудить 159
Ответные меры России на санкцииВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ответочка , реакция западных сельхоз производителей фермеров последует непременно.
24 июня, 14:25
Юрий Иванов
4138742094
Сколько тут голодных то собралось, которые сыр с плесенью на завтрак, обед и ужин потребляют ))
24 июня, 16:28
Сильвестр Ярославский
545800119
Рекомендуем
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
РИА
Новости
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
Лента
новостей
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Продюсер Семен Слепаков
"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где отдых дешевле 50 тысяч рублей
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве
Патриарх Киевский и всея Руси — Украины Филарет
Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
Лента новостейМолния