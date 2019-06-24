МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничения будут действовать до конца 2020 года.
6 августа 2018, 09:52Иностранные производители рассказали о потерях и выгодах от продэмбарго РФ
В августе 2014-го Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.