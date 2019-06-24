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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон заверил, что Молдавию ждут "коренные" реформы

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с вице-спикером, представительницей Финляндии Хейди Хаутала сообщил, что в стране запланировано проведение "коренных" реформ.
"Отметил объективную необходимость проведения подлинных, а не "декоративных" реформ, поскольку подавляющее большинство населения Молдовы, поддерживая новую власть, ждет от нее перемен к лучшему. Подчеркнул в связи с этим, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Хаутала.
Президент Молдавии поблагодарил европейских партнеров за признание новой легитимной власти в республике, за активную политическую поддержку, а также за финансовую помощь.
"Заверил представителей Европейского парламента в том, что администрация президента в тесном взаимодействии с правительством и парламентским большинством сохранят приверженность документам, подписанным с западными партнерами и в первую очередь с Европейским союзом. Подчеркнул, что все эти соглашения останутся в силе и будут реализованы", - добавил Додон.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Президент Молдавии Игорь Додон
Вчера, 12:49
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонФинляндияМолдавияВ мире
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