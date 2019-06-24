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РИА Новости

Tez Tour фиксирует единичные аннуляции заявок на отдых в Грузии до 8 июля

Вчера, 14:10
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Туристический туроператор Tez Tour фиксирует единичные аннуляции заявок на отдых в Грузии с вылетом до 8 июля, сообщила РИА Новости PR-директор Tez Tour Светлана Баранова,
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
По данным АТОР, больше всех бронирований в Грузию было у Tez Tour – более 3 тысяч заявок до конца года. Как сообщила PR-директор Tez Tour, глубина заявок по Грузии достигает конца сентября этого года.
"На данный момент на отдыхе в Грузии находятся 190 клиентов Tez Tour из России. Аннуляции заявок с вылетом до 8 июля единичны, почти все клиенты туроператора не поменяли свои планы на отдых. По подтверждённым заявкам все туристы смогут планово вернуться до 8 июля в Россию", - сообщила она.
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Баранова добавила, что большинство туристов, которые приобрели туры Tez Tour на даты после 8 июля не отказываются от путешествий и выбирают альтернативные направления, такие как Турция, Греция, Кипр и другие.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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