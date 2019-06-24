Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:09Z
https://ria.ru/20190624/1555854976.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Гонконге протестующие на несколько часов блокировали здания правительства

Вчера, 14:09
223
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Около 100 противников законопроекта об экстрадиции в понедельник заблокировали входы нескольких правительственных учреждений в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Протестующие, которые требуют полного отзыва рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, сначала взяли в осаду фойе здания налоговой службы, после чего направились к штаб-квартире миграционной службы и главным правительственным зданиям.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
17 июня, 13:02
В Кремле назвали протесты в Гонконге внутренним делом Китая
Госслужащим и налогоплательщикам пришлось входить и выходить из здания через подземную парковку. К 13.30 протестующие заблокировали вход и на подземную парковку с криками "пора домой".
В здании миграционной службы они не стали блокировать выходы, в вместо этого поднимались и спускались по лестницам, скандируя лозунги. Они также принесли извинения перед сотрудниками и посетителями за причиненные неудобства. После этого демонстранты направились к главному зданию правительства.
Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда уже около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) 20 июня с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились 22 июня, однако практически полностью затихли на выходных.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
23 июня, 08:36
Жители Гонконга рассказали, что думают о массовых протестах
100022
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Флаги США и Китая
Вопрос Гонконга не будет подниматься в ходе переговоров лидеров Китая и США
РИА
Новости
Пекин
КНР ждет от саммита G20 действий против односторонних торговых ограничений
Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019
Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии
Иракские военные
Иракские силовики ликвидировали 14 боевиков ИГ* к югу от Киркука
Лента
новостей
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин посетит неформальную встречу глав стран БРИКС на полях G20
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
МИД Китая призвал США отказаться от давления на китайские компании
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Каир надеется на возвращение российского туризма в Египет в прежнем объеме
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ об аппарате военного атташе при посольстве в Катаре
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
МИД не видит признаков готовности Китая к переговорам по вооружениям
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье
В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
Лента новостейМолния