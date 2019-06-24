В МВД опровергли сообщения о расширении полномочий сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сообщения СМИ о планах расширить полномочия сотрудников ГИБДД не являются официальной позицией МВД России: это одна из точек зрения, высказанных на научной конференции, заявляется в понедельник на сайте ведомства.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что МВД якобы предлагает расширить полномочия инспекторов дорожного движения, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав.

В МВД напомнили, что 20 июня на площадке Научного центра безопасности дорожного движения прошла научно-практическая конференция. На ней эксперты различных ведомств "выражали свое мнение по ряду вопросов", в том числе об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах.

При этом, как подчеркивают в пресс-службе, "прозвучавшие на форуме научные доклады, суждения носили дискуссионный характер, что предполагает их дальнейшее обсуждение", однако некоторые СМИ осветили некоторые выступления "фрагментарно и с искажением смысла".