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РИА Новости

В МВД опровергли сообщения о расширении полномочий сотрудников ГИБДД

Вчера, 14:04
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сообщения СМИ о планах расширить полномочия сотрудников ГИБДД не являются официальной позицией МВД России: это одна из точек зрения, высказанных на научной конференции, заявляется в понедельник на сайте ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что МВД якобы предлагает расширить полномочия инспекторов дорожного движения, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав.
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В МВД напомнили, что 20 июня на площадке Научного центра безопасности дорожного движения прошла научно-практическая конференция. На ней эксперты различных ведомств "выражали свое мнение по ряду вопросов", в том числе об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах.
При этом, как подчеркивают в пресс-службе, "прозвучавшие на форуме научные доклады, суждения носили дискуссионный характер, что предполагает их дальнейшее обсуждение", однако некоторые СМИ осветили некоторые выступления "фрагментарно и с искажением смысла".
"Распространенные в СМИ предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции <…> не являются официальной позицией МВД России", — указано в сообщении.
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