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РИА Новости

Каир надеется на возвращение российского туризма в Египет в прежнем объеме

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Каир надеется на возвращение российского туризма в прежнем объеме, отметив, что в Египте предприняли все меры безопасности для возобновления рейсов из РФ на курорты.
"Надеемся, что российский туризм вернется в прежних объемах в Египет, что люди, как и раньше, будут наслаждаться египетскими курортами и историческими достопримечательностями", - сказал находящийся в Москве глава ведомства в интервью РИА Новости.
Министр также рассказал о готовности аэропортов на египетских курортах вновь принимать гостей из России.
"Мы работаем над усилением наших возможностей в сфере безопасности. Мы считаем, что мы очень близки от того, чтобы заверить (РФ), что все меры были приняты и выполнены для возобновления российского авиасообщения на египетские курорты", - заявил Шукри.
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