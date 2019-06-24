Каир надеется на возвращение российского туризма в Египет в прежнем объеме

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Каир надеется на возвращение российского туризма в прежнем объеме, отметив, что в Египте предприняли все меры безопасности для возобновления рейсов из РФ на курорты.

"Надеемся, что российский туризм вернется в прежних объемах в Египет, что люди, как и раньше, будут наслаждаться египетскими курортами и историческими достопримечательностями", - сказал находящийся в Москве глава ведомства в интервью РИА Новости.

"Мы работаем над усилением наших возможностей в сфере безопасности. Мы считаем, что мы очень близки от того, чтобы заверить (РФ), что все меры были приняты и выполнены для возобновления российского авиасообщения на египетские курорты", - заявил Шукри.