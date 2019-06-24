"Дело Голунова" требует ревизии всех похожих расследований, заявили в РПЦ

Город без наркотиков: Церковь не может спасти всех, но очень старается

За год через адаптационную квартиру фонда "Диакония" на Петроградской стороне проходит до полусотни нуждающихся в социализации. Порядка 80 процентов остаются трезвыми и перестают употреблять наркотики.