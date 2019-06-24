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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Дело Голунова" требует ревизии всех похожих расследований, заявили в РПЦ

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку журналистов "Общество требует справедливости" на проспекте Академика Сахарова в Москве. 23 июня 2019
Участники митинга в поддержку журналистов Общество требует справедливости на проспекте Академика Сахарова в Москве. 23 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на то, что после "дела Голунова" будет инициирован пересмотр дел людей, которые отбывают наказание за хранение наркотиков и при этом считают себя невинно осужденными.
"В последнее время было немало публикаций на эту тему, и существует множество сомнений в объективности ряда следственных дел, которые приводили к приговорам за хранение наркотиков. Речь идет не о сбыте наркотических веществ, не о тех, кто занимается торговлей наркотиками и кого вполне справедливо сажают за решетку. Речь о людях, у которых найдены или, как у Голунова, якобы найдены какие-то порции наркотиков", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
"Надеюсь, что люди, которые считают себя невинно осужденными, смогут подать апелляции в соответствующие органы, обратиться к уполномоченному по правам человека, чтобы был инициирован пересмотр этих дел", - добавил архиерей.
Ранее, в частности, с видеообращением выступил отец обвиняемого в сбыте наркотиков ростовского врача-нарколога Николая Каклюгина Владимир Каклюгин. Каклюгин-старший заявил, что дело его сына ничем не отличается от уголовного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова: обоим, по его словам, подбросили наркотики, а на найденных свертках с ними не было найдено ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК. Автор обращения попросил назначить "опытного, квалифицированного следователя, который мог бы разобраться в этом деле".
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Отвечая на вопрос о том, может ли Церковь помочь людям, невинно осужденным по сфабрикованным делам, в том числе делам о хранении наркотиков, митрополит Иларион заявил, что Церковь не может подменять собой правоохранительные органы или прокуратуру, однако "когда к нам обращаются по подобного рода делам, мы всегда ищем возможность помочь людям".
Так, глава ОВЦС сообщил, что порой на посту председателя синодального отдела ему приходится сталкиваться со случаями задержания и ареста соотечественников в дальнем зарубежье по делам, в которых им инкриминируется сбыт или хранение наркотиков. "Мы стараемся найти адвокатов, выйти на соответствующие органы этих стран, чтобы расследование было объективным", - сказал представитель РПЦ.
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Он добавил, что у Церкви есть "большой и очень позитивный опыт работы" с наркозависимыми людьми и что церковные программы реабилитации направлены "на полное перерождение личности человека". По словам митрополита, православные реабилитационные программы открыты для всех людей вне зависимости от их веры.
"Люди, которые поступают в такие центры, полностью духовно и нравственно перерождаются: они не только освобождаются от алкогольной или наркотической зависимости, они просто становятся другими людьми", — заключил иерарх.
Священник беседует с наркозависимым в реабилитационном центре Сологубовка Тихвинской епархии РПЦ
10 ноября 2016, 16:34Религия и мировоззрение
Город без наркотиков: Церковь не может спасти всех, но очень стараетсяЗа год через адаптационную квартиру фонда "Диакония" на Петроградской стороне проходит до полусотни нуждающихся в социализации. Порядка 80 процентов остаются трезвыми и перестают употреблять наркотики.
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Религия и мировоззрениеДело журналиста Ивана Голуноварелигия
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