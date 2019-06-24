"Прямую линию" с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

В прошлом году прямую линию с президентом посмотрело 5,78 миллиона россиян. Больше всего за последние 10 лет россиян, согласно статистике, смотрели прямую линию с президентом в 2015-ом году - тогда программу посмотрело 8,38 млн человек.

Прямая линия с президентом РФ началась 20 июня после полудня по московскому времени и продолжалась 4 часа 8 минут. Общение главы государства с гражданами транслировали "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".