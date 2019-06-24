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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

"Прямую линию" с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Вчера, 14:00
3613
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Согласно статистике, программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.
Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу - "Первого канала", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "МИР".
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
20 июня, 19:41
"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным
В прошлом году прямую линию с президентом посмотрело 5,78 миллиона россиян. Больше всего за последние 10 лет россиян, согласно статистике, смотрели прямую линию с президентом в 2015-ом году - тогда программу посмотрело 8,38 млн человек.
Прямая линия с президентом РФ началась 20 июня после полудня по московскому времени и продолжалась 4 часа 8 минут. Общение главы государства с гражданами транслировали "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
12730152
Обсудить 9
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким ежегодно падая ,как и рейтинг Путина на посту президента. Что бы это значило ?
24 июня, 16:01
Иван Челышков
1420012
А ведь это плохо... Народ изверился... Судя по статистике лотерейке столото больше веры, чем тому, что власть сделает что-то для людей.
24 июня, 15:37
vvladimir.volosoff
1100001
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