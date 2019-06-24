Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо подготовить нормативную базу, предполагающую единые подходы, и принять ее на уровне правительства, чтобы сохранить финансирование малокомплектных школ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник в Госдуме проходят большие парламентские слушания, посвященные перспективам развития образования в России. В ходе выступления министр просвещения Ольга Васильева обратила внимание на необходимость "обеспечения баланса" между городскими, сельскими и малокомплектными школами, так как, по словам министра, в том случае, когда школа закрывается – прекращается жизнь на селе.

Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная". Он напомнил, что 13 регионов РФ — доноры, и они могут сами решить проблему малокомплектных школ, остальные регионы – реципиенты, и в этом случае Минфин может отнести расходы на малокомплектные школы к нецелевым.

"Было бы правильно, исходя из поручения президента, подготовить нормативную базу, и эта нормативная база должна быть на уровне правительства принята. Тогда будут единые подходы, и, что самое главное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, не пострадают", - сказал Володин.