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РИА Новости

Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо подготовить нормативную базу, предполагающую единые подходы, и принять ее на уровне правительства, чтобы сохранить финансирование малокомплектных школ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В понедельник в Госдуме проходят большие парламентские слушания, посвященные перспективам развития образования в России. В ходе выступления министр просвещения Ольга Васильева обратила внимание на необходимость "обеспечения баланса" между городскими, сельскими и малокомплектными школами, так как, по словам министра, в том случае, когда школа закрывается – прекращается жизнь на селе.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
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Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная". Он напомнил, что 13 регионов РФ — доноры, и они могут сами решить проблему малокомплектных школ, остальные регионы – реципиенты, и в этом случае Минфин может отнести расходы на малокомплектные школы к нецелевым.
"Было бы правильно, исходя из поручения президента, подготовить нормативную базу, и эта нормативная база должна быть на уровне правительства принята. Тогда будут единые подходы, и, что самое главное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, не пострадают", - сказал Володин.
"Важно, чтобы министерство просвещения, как ведущее, профильное министерство, определило концепцию, а дальше будем обсуждать при принятии бюджета на следующий год", — добавил спикер Госдумы.
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