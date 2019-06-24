В ФАС считают возможным дерегулировать ж/д тарифы в ряде регионов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает возможным отказаться от госрерулирования тарифов в плацкартных и общих вагонах на маршрутах в центральных и южных регионах России, сообщили РИА Новости в службе.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев направил письмо (есть в распоряжении РИА Новости) вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортный сектор, в котором предложил перестать субсидировать перевозки в общих и плацкартных вагонах в целом, выделив взамен ряд "социально значимых" направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 миллиарда рублей в год.

"Маршруты в центральных и южных регионах России могут быть дерегулированы. Перевозчику не удастся серьезно повысить цены из-за развитой конкуренции, но чтобы бороться за потребителя РЖД/ФПК будут вынуждены повысить качество услуг в плацкартах. Рассчитываем, что переход на рыночные правила подстегнет РЖД развивать low cost сегмент перевозок пассажиров в современных чистых поездах с элементарными удобствами", - сообщили в ФАС.

Также антимонопольное ведомство считает, что бюджетная поддержка не должна снижаться.