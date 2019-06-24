Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:23Z
https://ria.ru/20190624/1555854387.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101871/16/1018711640_0:60:3063:1783_1036x0_80_0_0_c4ee7d0cc1a46540f33cb70823efe446.jpg
РИА Новости

В ФАС считают возможным дерегулировать ж/д тарифы в ряде регионов

Вчера, 13:53
215
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда
Пассажиры в вагоне поезда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает возможным отказаться от госрерулирования тарифов в плацкартных и общих вагонах на маршрутах в центральных и южных регионах России, сообщили РИА Новости в службе.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев направил письмо (есть в распоряжении РИА Новости) вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортный сектор, в котором предложил перестать субсидировать перевозки в общих и плацкартных вагонах в целом, выделив взамен ряд "социально значимых" направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 миллиарда рублей в год.
Участок автомобильной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург. Архивное фото
15 апреля, 00:51
"Автодор" повысил тарифы на проезд по платным дорогам
"Маршруты в центральных и южных регионах России могут быть дерегулированы. Перевозчику не удастся серьезно повысить цены из-за развитой конкуренции, но чтобы бороться за потребителя РЖД/ФПК будут вынуждены повысить качество услуг в плацкартах. Рассчитываем, что переход на рыночные правила подстегнет РЖД развивать low cost сегмент перевозок пассажиров в современных чистых поездах с элементарными удобствами", - сообщили в ФАС.
Также антимонопольное ведомство считает, что бюджетная поддержка не должна снижаться.
"ФАС подтверждает направление письма курирующему транспорт вице-премьеру М.Акимову. Бюджетная поддержка в перевозках пассажиров не должна снижаться, но использоваться более адресно - на ускорение обновления поездов, установку кондиционеров и биотуалетов на маршрутах с ограниченной конкуренцией (Сибирь, Дальний Восток, северные регионы и Калининград)", - добавили в ФАС.
000029
Обсудить 0
ФАСРЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Качество нефти из России будут контролировать на входе в Белоруссию
РИА
Новости
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин заявил о перевыполнении плана по экспорту товаров военного назначения
Лента
новостей
РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения
Истребители СУ-30
Объем российского экспорта вооружений приблизился к 16 миллиардам долларов
Офис компании Mail.ru Group в Москве
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Валютная выручка от экспорта вооружений выросла на 45%
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Белоруссия может вытеснить "грязную" нефти по "Дружбе" досрочно
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов призвал Памфилову вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Туристы рассказали, как повлияла отмена авиасообщения с Грузией на их планы
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Белоруссия оценила потери от нефтяного налогового маневра России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
Лента новостейМолния