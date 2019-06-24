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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Купола на главный храм Вооруженных сил России установят осенью

Вчера, 13:52
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 июн – РИА Новости. Купола на главный храм Вооруженных сил РФ, который возводится в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, установят осенью, масштабные монолитные работы будут завершены уже летом, доложили министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время проверки хода строительства храма.
"Осенью планируется приступить к монтажу куполов. Их соберут на площадках рядом с храмом", - доложил министру представитель Военно-строительного комплекса.
По его данным, строительство ведется круглосуточно и будет закончено в установленные сроки. "Основная задача военных строителей - закончить в летний сезон масштабные монолитные работы", - сказал представитель Военно-строительного комплекса.
Он отметил, что также продолжается работа по изготовлению архитектурно-художественного убранства храма.
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
22 июня, 12:30
Землю с тверских воинских захоронений разместят в комплексе храма ВС РФ
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства.
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Религия и мировоззрениеВооруженные силы РФ
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