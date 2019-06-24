Купола на главный храм Вооруженных сил России установят осенью

КУБИНКА (Московская обл.), 24 июн – РИА Новости. Купола на главный храм Вооруженных сил РФ, который возводится в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, установят осенью, масштабные монолитные работы будут завершены уже летом, доложили министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время проверки хода строительства храма.

"Осенью планируется приступить к монтажу куполов. Их соберут на площадках рядом с храмом", - доложил министру представитель Военно-строительного комплекса.

По его данным, строительство ведется круглосуточно и будет закончено в установленные сроки. "Основная задача военных строителей - закончить в летний сезон масштабные монолитные работы", - сказал представитель Военно-строительного комплекса.

Он отметил, что также продолжается работа по изготовлению архитектурно-художественного убранства храма.