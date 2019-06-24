Спасатели обнаружили двух выживших на месте обрушения высотки в Камбодже

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили двух выживших на месте обрушения строящегося семиэтажного здания на юге Камбоджи, сообщает агентство Франс Пресс.
Строящееся здание в провинции Преа-Сиануквиль обрушилось в ночь на субботу, и спасатели после двух дней поисков практически не рассчитывали обнаружить под завалами выживших людей.
По последним данным, жертвами инцидента стали 28 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Издание Khmer Times сообщило, что премьер страны Хун Сен принял отставку губернатора провинции Преа-Сиануквиль и уволил замглавы Национального комитета по ликвидации последствий бедствий.
Правоохранители, расследующие инцидент, арестовали четырех человек, в том числе китайского арендатора строительного участка и строительного подрядчика. Их дела будут переданы в суд.