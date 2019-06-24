Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье обратила внимание на то, что приглашение для участия на июньской сессии в том числе делегации РФ носит исключительный характер.

Открывая в понедельник летнюю сессию Ассамблеи, она указала, что комитет по правилам и процедурам подготовил доклад и проект резолюции, которые предполагается рассмотреть во второй половине дня.

"Во-первых, Комитет предлагает разрешить в порядке исключения, на специальной основе парламентам, которые в настоящее не представлены в ассамблее - это парламенты Боснии и Герцеговины и Российской Федерации - представить полномочия своих делегаций в ходе июньской части нашей сессии", - сказала она.

При этом, по словам Паскье, комитет не ставит под сомнение предусмотренную правилами ассамблеи возможность оспаривания полномочий делегаций.