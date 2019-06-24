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РИА Новости

Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье обратила внимание на то, что приглашение для участия на июньской сессии в том числе делегации РФ носит исключительный характер.
Открывая в понедельник летнюю сессию Ассамблеи, она указала, что комитет по правилам и процедурам подготовил доклад и проект резолюции, которые предполагается рассмотреть во второй половине дня.
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Вчера, 13:12
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"Во-первых, Комитет предлагает разрешить в порядке исключения, на специальной основе парламентам, которые в настоящее не представлены в ассамблее - это парламенты Боснии и Герцеговины и Российской Федерации - представить полномочия своих делегаций в ходе июньской части нашей сессии", - сказала она.
При этом, по словам Паскье, комитет не ставит под сомнение предусмотренную правилами ассамблеи возможность оспаривания полномочий делегаций.
В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Лилиан Мори ПаскьеПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Только игнорировать!
24 июня, 14:25
Владимир Ф. Быченков
5510011
А ОНО нам вообще-то надо?...Может стоит еще подержать "театральную паузу"... пусть хорошо-о-о попросят.
24 июня, 14:27
Тамара Грачёва
3700011
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