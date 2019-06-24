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РИА Новости

У здания ЦИК в Киеве началась акция сторонников партии Саакашвили

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Сторонники партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" в понедельник проводят акцию около здания ЦИК Украины, сообщила пресс-служба партии.
Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщила, что отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
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"Вход в ЦИК заблокирован. Представителей "Движения новых сил" Михаила Саакашвили не пропускают в помещение. Кроме того, сейчас к ЦИК стягивают Нацгвардию", - говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.
Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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