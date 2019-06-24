Депутат Госдумы подтвердил факт ДТП с мотоциклистом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Герасименко подтвердил, что попал в ДТП в Москве.

Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что политик на своем Lexus сбил мотоциклиста. При этом указывается, что когда отец пострадавшего приехал на место ДТП, депутата там уже не было.

В разговоре с РИА Новости Герасименко пояснил, что серьезных травм никто не получил, а сам он не скрывался с места аварии.