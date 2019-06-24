Депутат Госдумы подтвердил факт ДТП с мотоциклистом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Герасименко подтвердил, что попал в ДТП в Москве.
Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что политик на своем Lexus сбил мотоциклиста. При этом указывается, что когда отец пострадавшего приехал на место ДТП, депутата там уже не было.
В разговоре с РИА Новости Герасименко пояснил, что серьезных травм никто не получил, а сам он не скрывался с места аварии.
"Да, было такое. Он врезался в меня. <...> Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье", — сказал Герасименко.
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