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РИА Новости

МИД не видит признаков готовности Китая к переговорам по вооружениям

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Москва не видит никаких признаков того, что Китай готов был бы вступить в любые переговоры по вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Китайская позиция, на мой взгляд, была предельно четко изложена в публичных заявлениях официального представителя МИД КНР. Мы не видим, пока по крайней мере, никаких признаков, того, что Китайская народная республика готова рассмотреть возможность присоединения не то что к договору по РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением", — сказал Рябков, выступая на заседании комитета по международным делам СФ.
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