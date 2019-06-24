МИД не видит признаков готовности Китая к переговорам по вооружениям

"Китайская позиция, на мой взгляд, была предельно четко изложена в публичных заявлениях официального представителя МИД КНР. Мы не видим, пока по крайней мере, никаких признаков, того, что Китайская народная республика готова рассмотреть возможность присоединения не то что к договору по РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением", — сказал Рябков, выступая на заседании комитета по международным делам СФ.