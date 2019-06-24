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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Опубликован список победителей российско-китайской акции "Мы вместе"

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Опубликован список победителей российско-китайской мультимедийной интерактивной акции "Мы вместе!".
Акция, посвященная 70-летию установления российско-китайских дипотношений, проводилась совместно Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня" с применением новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.
Один из российских участников получит главный приз - путешествие по Китаю. Поощрительные призы в виде bluetooth-наушников получат 35 российских участников.
Получатели главного и поощрительных призов выбирались посредством генератора случайных чисел среди участников акции "Мы вместе!", чьи работы были успешно опубликованы в рамках данной кампании.
Как сообщалось ранее, стартовавшая 20 мая в 10:00 по пекинскому времени акция за время проведения собрала 1 миллиард просмотров и комментариев. Размещенные в ее рамках на площадке соцсети VK видеоролики ежедневно просматривали до миллиона раз каждый. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.
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На основе новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта операторы акции создали трехмерное виртуальное панно, запустили несколько интерактивных онлайн-кампаний: "Мини-конкурс китайского языка", "Я на картинах знаменитых русских и китайских живописцев", "Полуночный чат" и другие. Это стало интересной инновационной инициативой в развитии российско-китайской народной дипломатии, ее переходе на "виртуальные рельсы".
В акции приняли активное участие сотни знаменитостей из России и Китая, которые направили свои теплые пожелания развитию китайско-российских отношений, выказались за укрепление дружбы между двумя странами. Это способствовало бурному росту аудитории проекта, его узнаваемости и авторитета.
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