Опубликован список победителей российско-китайской акции "Мы вместе"

МОСКВА, 24 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Опубликован список победителей российско-китайской мультимедийной интерактивной акции "Мы вместе!". Опубликован список победителей российско-китайской мультимедийной интерактивной акции "Мы вместе!".

Акция, посвященная 70-летию установления российско-китайских дипотношений, проводилась совместно Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня" с применением новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Один из российских участников получит главный приз - путешествие по Китаю. Поощрительные призы в виде bluetooth-наушников получат 35 российских участников.

Получатели главного и поощрительных призов выбирались посредством генератора случайных чисел среди участников акции "Мы вместе!", чьи работы были успешно опубликованы в рамках данной кампании.

Как сообщалось ранее, стартовавшая 20 мая в 10:00 по пекинскому времени акция за время проведения собрала 1 миллиард просмотров и комментариев. Размещенные в ее рамках на площадке соцсети VK видеоролики ежедневно просматривали до миллиона раз каждый. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.

На основе новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта операторы акции создали трехмерное виртуальное панно, запустили несколько интерактивных онлайн-кампаний: "Мини-конкурс китайского языка", "Я на картинах знаменитых русских и китайских живописцев", "Полуночный чат" и другие. Это стало интересной инновационной инициативой в развитии российско-китайской народной дипломатии, ее переходе на "виртуальные рельсы".