В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД

ТБИЛИСИ, 24 июн – РИА Новости. Десятки автомобилей направляются к зданию министерства внутренних дел Грузии с требованием отставки главы ведомства Георгия Гахария, передает РИА Новости.
"Мы держим в руках национальные флаги и шумим, чтобы наш голос был услышан. Автомобильная колонна движется к министерству. Призываем всех присоединится к нам", - сообщил РИА Новости один из водителей.
По данным грузинских телекомпаний, которые транслируют кадры в прямом эфире, за колонной движутся бригады патрульной полиции, при этом у здания МВД правоохранителей нет.
Отставка главы МВД – одно из требований митингующих, которые с 20 июня проводят акции протеста в Тбилиси. Митингующие считают, что Гахария несет ответственность за действия спецназа, который разгромил митинг в первый день протеста, в результате чего пострадали сотни человек.
Выступления начались после того, как российские делегаты приняли участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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