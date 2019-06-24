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РИА Новости

В Грузии проходит автопробег с требованием отставки главы МВД

Вчера, 13:32
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ТБИЛИСИ, 24 июн – РИА Новости. Десятки автомобилей направляются к зданию министерства внутренних дел Грузии с требованием отставки главы ведомства Георгия Гахария, передает РИА Новости.
"Мы держим в руках национальные флаги и шумим, чтобы наш голос был услышан. Автомобильная колонна движется к министерству. Призываем всех присоединится к нам", - сообщил РИА Новости один из водителей.
По данным грузинских телекомпаний, которые транслируют кадры в прямом эфире, за колонной движутся бригады патрульной полиции, при этом у здания МВД правоохранителей нет.
Отставка главы МВД – одно из требований митингующих, которые с 20 июня проводят акции протеста в Тбилиси. Митингующие считают, что Гахария несет ответственность за действия спецназа, который разгромил митинг в первый день протеста, в результате чего пострадали сотни человек.
Выступления начались после того, как российские делегаты приняли участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
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