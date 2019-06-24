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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" перегрузят с судна на автотранспорт

Вчера, 13:30
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в ближайшее время перегрузят с судна на автотранспорт и повезут к мысу Перовского в Хабаровском крае, экологи опасаются, что дорога для животных окажется тяжелой, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое пошло по реке Амур к побережью Хабаровского края.
"Сегодня, 24 июня, вечером, то есть в ближайшие часы, судно с косатками и белухами приходит в поселок Иннокентьевка, расположенный на Амуре недалеко от его устья, в 30 километрах выше по течению от Николаевска-на-Амуре. Завтра или даже сегодня ночью животных планируется перегружать на автотранспорт и перевозить по суше в район мыса Перовского, где находится береговая база", - сказал Лисицын.
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
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Косатки из "китовой тюрьмы" спокойно переносят путешествие по Амуру
По его словам, для животных есть риск, так как дорога к мысу плохая. "Дорога от Иннокентьевки до мыса Перовского очень плохая, к тому же весь июнь там шли дожди и дорогу очень сильно размыло. Есть угроза, что не все животные перенесут этот самый тяжелый участок пути", - отметил эколог.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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