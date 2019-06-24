Матвиенко и Беглов составят неплохой политический альянс, считает эксперт

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов составят неплохой политический альянс на выборах в северной столице, который укрепит их позиции и принесет двум сторонам хорошие дивиденды, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Беглов в понедельник предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в верхней палате парламента в случае его победы на предстоящих в сентябре выборах.

Матвиенко ответила согласием на это предложение, подчеркнув, что с большим удовольствием продолжит представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы продолжить оказывать помощь и поддержку жителям города.

"Это палка о двух концах в хорошем смысле: для Александра Беглова это неплохие новости, потому что он получает в распоряжение ресурсы Валентины Ивановны Матвиенко, безусловно, политического тяжеловеса. А с другой стороны, этим решением Валентина Ивановна снимает слухи о своем уходе с поста спикера, что тоже укрепляет ее позиции в политическом истеблишменте. Это неплохой политический альянс, который обеим сторонам приносит очень неплохие дивиденды", - сказал гендиректора Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, это предложение "можно интерпретировать в пользу укрепления позиций Валентины Ивановны".

"Ритуальное соблюдение статус-кво, попытка развеять разговоры, что над Матвиенко сгущаются тучи над ее постом спикера Совфеда. Это сигнал, что пока ничего не меняется, хотя какие-то коллизии, интриги возможны, но они не будут связаны с избирательной кампанией в Петербурге", - отметил политолог.