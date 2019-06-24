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РИА Новости

Матвиенко и Беглов составят неплохой политический альянс, считает эксперт

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАлександр Беглов
Александр Беглов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Александр Беглов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов составят неплохой политический альянс на выборах в северной столице, который укрепит их позиции и принесет двум сторонам хорошие дивиденды, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Беглов в понедельник предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в верхней палате парламента в случае его победы на предстоящих в сентябре выборах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:12
Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
Матвиенко ответила согласием на это предложение, подчеркнув, что с большим удовольствием продолжит представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы продолжить оказывать помощь и поддержку жителям города.
"Это палка о двух концах в хорошем смысле: для Александра Беглова это неплохие новости, потому что он получает в распоряжение ресурсы Валентины Ивановны Матвиенко, безусловно, политического тяжеловеса. А с другой стороны, этим решением Валентина Ивановна снимает слухи о своем уходе с поста спикера, что тоже укрепляет ее позиции в политическом истеблишменте. Это неплохой политический альянс, который обеим сторонам приносит очень неплохие дивиденды", - сказал гендиректора Центра политической информации Алексей Мухин.
По словам президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, это предложение "можно интерпретировать в пользу укрепления позиций Валентины Ивановны".
"Ритуальное соблюдение статус-кво, попытка развеять разговоры, что над Матвиенко сгущаются тучи над ее постом спикера Совфеда. Это сигнал, что пока ничего не меняется, хотя какие-то коллизии, интриги возможны, но они не будут связаны с избирательной кампанией в Петербурге", - отметил политолог.
В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил усиление позиций Беглова после такого предложения. "Это возможность прислониться к сильному игроку. Матвиенко была губернатором, она третий человек в стране в случае чего. Это попытка привлечь Валентину Ивановну с точки зрения поддержки позиции на Северо-Западе... Использование позиции Матвиенко – это попытка как раз усилить его (Беглова) электоральные позиции, привлечь часть избирателей", - пояснил эксперт.
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Валентина МатвиенкоАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитикаРоссия
Популярные комментарии
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку...... Из басни Крылова.
24 июня, 13:37
Арсений Понфиленко
1910000
Чем известен Беглов в Петербурге? Ну разве что только зимой прославился, когда снег неделями не чистили на дорогах, ну и недавним видео где подделывают подписи за него. Эффективный менеджер.
24 июня, 13:46
ХоХочу официально заявить, что
1101000
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