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РИА Новости
Иркутская область

Глава Приангарья обратился к омбудсмену по поводу дела иркутского министра

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в связи с задержанием министра лесного комплекса региона, он просит взять расследование уголовного дела под личный контроль, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось о задержании в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь". Министр обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, будучи осведомленным в отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению вырубок. Кировский районный суд Иркутска избрал региональному министру лесного комплекса меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий
7 июня, 09:22
В Иркутской области прокомментировали задержание министра лесного комплекса
Левченко направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и ее коллеги из Приангарья Виктора Игнатенко в связи с задержанием министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
В обращении Левченко к омбудсменам отмечается, что предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как законность сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь" объективно подтверждается всеми имеющимися документами.
"Прошу Вас как уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле. Также обращаюсь к уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой взять на личный контроль расследование в отношении Шеверды С.В. и принять решительные меры для соблюдения прав и законных интересов всех жителей Приангарья", – говорится в обращении губернатора.
В сообщении отмечается, что Иркутский областной суд ранее не удовлетворил апелляцию защиты Шеверды и оставил его под стражей до 5 августа. Сторона защиты намерена добиваться изменения меры пресечения в президиуме областного суда.
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17 июня, 15:49
Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области
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