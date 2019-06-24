Глава Приангарья обратился к омбудсмену по поводу дела иркутского министра

ИРКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в связи с задержанием министра лесного комплекса региона, он просит взять расследование уголовного дела под личный контроль, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось о задержании в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь". Министр обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, будучи осведомленным в отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению вырубок. Кировский районный суд Иркутска избрал региональному министру лесного комплекса меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Левченко направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и ее коллеги из Приангарья Виктора Игнатенко в связи с задержанием министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

В обращении Левченко к омбудсменам отмечается, что предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как законность сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь" объективно подтверждается всеми имеющимися документами.

"Прошу Вас как уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле. Также обращаюсь к уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой взять на личный контроль расследование в отношении Шеверды С.В. и принять решительные меры для соблюдения прав и законных интересов всех жителей Приангарья", – говорится в обращении губернатора.