Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Прохожие на улице Кузнецкий мост в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе, после "осеннего ненастья" температура постепенно придет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"С приходом июля потеплеет, температура постепенно придет в норму. Возвращения такой жары, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит", - сообщила Волосюк.

По словам метеоролога, средняя температура в июле днем составляет плюс 23,1 градуса тепла, ночью - плюс 13,5 градуса тепла.