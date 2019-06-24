Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе, после "осеннего ненастья" температура постепенно придет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"С приходом июля потеплеет, температура постепенно придет в норму. Возвращения такой жары, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит", - сообщила Волосюк.
По словам метеоролога, средняя температура в июле днем составляет плюс 23,1 градуса тепла, ночью - плюс 13,5 градуса тепла.
Ранее Волосюк рассказала РИА Новости, что наступившая неделя окажется для москвичей сложной. В последних числах июня в Москву заглянет настоящее осеннее ненастье. Температура упадет до 15 градусов тепла, в конце недели ожидаются сильные дожди.
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