Жителя Хакасии будут судить за неуважительные высказывания о главе региона

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Пользователя соцсети Вячеслава Шоева будут судить за якобы неуважительные высказывания о главе Хакасии Валентине Коновалове, сообщили РИА Новости в Абаканском городском суде. Хакасские власти отметили, что Коновалов удивлен и никаких заявлений не подавал.

Ранее в Telegram-канале главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова появилась информация, что на странице Шоева в соцсети сотрудники центра "Э" увидели критику с использованием нелицеприятных слов в адрес главы республики Валентина Коновалова. Чиков пишет, что пост заставили удалить, а полиция возбудила дело об административном правонарушении.

"Судебное заседание по делу гражданина Шоева назначено на 5 июля на 10.30. Дело об административном правонарушении по статье 20.1 по части третьей КоАП", - сказал собеседник агентства в Абаканском городском суде. Комментарием полиции РИА Новости не располагает.

Санкция статьи о распространении в интернете информации в неприличной форме, в которой содержится оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, явное неуважение к обществу, государству, предполагает максимальное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

В пресс-службе главы Хакасии РИА Новости сообщили, что Коновалов не подавал никаких заявлений на Шоева.

"Был крайне удивлен, узнав об этом инциденте из СМИ. Это тот самый случай, когда сотрудники контролирующих органов самостоятельно усмотрели факт нарушения закона в публикации данного господина. Считаем, что подобный случай можно считать показателем того, насколько критика отличается от оскорбления и как это регулируется законодательством", - сказал собеседник агентства.

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта. Премьер Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление. Если же, по словам главы правительства, речь идет просто о критике, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов… наступать не должно".