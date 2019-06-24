ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости.

На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения рейса МН17 в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту идею.

В результате состоявшего голосования 86 из 148 участников ПАСЕ высказались против включения данного вопроса в повестку дня июньской сессии.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.