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РИА Новости

ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17

Вчера, 13:10
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© Depositphotos / packshotШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
© Depositphotos / packshot
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения рейса МН17 в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту идею.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Вчера, 11:05
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
В результате состоявшего голосования 86 из 148 участников ПАСЕ высказались против включения данного вопроса в повестку дня июньской сессии.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В среду, 19 июня, международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
903961881
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Разумеется против обсуждения! Сейчас вопрос в ПАСЕ не про Боинг главный, а про то, чтобы Россия денежку заплатила.
24 июня, 14:34
Marat Kanzha
7350001
бандерасы облажались с ракетой - она принадлежала Украине. Но им хоть писяй в глаза.
24 июня, 15:04
Саша Иванов
1100001
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