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РИА Новости

Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не будет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции, в случае Грузии - это вынужденные временные ограничения, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель СМИ задал ему вопрос о том, применяется ли в отношении Грузии какой-то другой принцип, отличный от ранее неоднократно заявленного Кремлем, что "Москва не является сторонницей политики санкций и вводит их в ответ на чьи-то другие".
"Нет, он не другой. Во-первых, вы, наверное, обратили внимание, что я говорю про рестрикции, ограничения. И мы говорим о том, что это вынужденные ограничения", - ответил Песков.
По его словам, Россия не собирается уподобляться другим странам и навязывать свою позицию, "используя действительно санкции, которые являются незаконными". Он отметил, что в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничении на полеты.
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"Они действительно вынужденные... Президент - как президент всех россиян - должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений", - уточнил Песков.
Он добавил, что свыше миллиона россиян в год посещают Грузию. Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
"Как вы видите, нет и не может быть запрета на посещение какой-то страны. Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует", - завершил Песков.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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