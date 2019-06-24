Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не будет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции, в случае Грузии - это вынужденные временные ограничения, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель СМИ задал ему вопрос о том, применяется ли в отношении Грузии какой-то другой принцип, отличный от ранее неоднократно заявленного Кремлем, что "Москва не является сторонницей политики санкций и вводит их в ответ на чьи-то другие".

"Нет, он не другой. Во-первых, вы, наверное, обратили внимание, что я говорю про рестрикции, ограничения. И мы говорим о том, что это вынужденные ограничения", - ответил Песков.

По его словам, Россия не собирается уподобляться другим странам и навязывать свою позицию, "используя действительно санкции, которые являются незаконными". Он отметил, что в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничении на полеты.

"Они действительно вынужденные... Президент - как президент всех россиян - должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений", - уточнил Песков.

Он добавил, что свыше миллиона россиян в год посещают Грузию. Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.

"Как вы видите, нет и не может быть запрета на посещение какой-то страны. Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует", - завершил Песков.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.